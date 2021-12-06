Özel İnsanlardan Muhteşem Müzik Ziyafeti

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Özel İnsanlar Eğitim Merkezi tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde müzik şöleni düzenlendi.

Programın başında sahneye çıkan 18 öğrenciden oluşturulan Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Mehter ekibi kahramanlık marşları eşliğinde gösteri sundu.

Özel insanlar tarafından oluşturulan mehter takımı, programa katılanların büyük beğenisini kazanırken program öğrenciler tarafından hazırlanan playback ve halk oyunları gösterileri ile devam etti.

Program sonunda Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran tarafından öğrencilere gün dolayısıyla çeşitli hediyeler verildi.

Programda ayrıca Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’ndeki engelli öğrenciler tarafından yapılan el sanatları ürünleri de sergilendi.

Gece de konuşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, engellilerin önlerindeki engelleri kaldırdıkça spordan eğitime, sanattan bilime başarılarının her geçen gün katlanarak arttığına şahit olduklarını belirterek, “Bütün engellerin sevgi, saygı, empati ve dayanışmayla aşılacağına inanıyorum. Bu bağlamda da engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta aktif biçimde yer alabilen bağımsız bireyler olmaları için özveriyle çalışıyoruz. Engelli insanlarımızın hayata katılımı konusunda yapılan çalışmalar, engelli kardeşlerimize karşı hassasiyetimizin bir göstergesidir. Bunu sadece görevimiz olduğu için değil, insana düşen bir sorumluluk olduğunu için de yapıyoruz” dedi.