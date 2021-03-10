NTB Uyardı: Toprak ve Su Analizini Yaptırmayı Unutma!

Nevşehir Ticaret Borsası bünyesinde Toprak ve Su Analiz Laboratuvarında yeni dönem faaliyetlerine başladı.

Ülkemizde Tarımsal ürün verimliliğini arttırmak amacıyla kimyasal gübre ve sulama suyu kullanımı giderek artmaktadır. Bu konuda analize dayanmadan yapılan girdi kullanımlarında, yetersizlik yaşanarak düşük verim alınmakta veya fazla girdi kullanılarak parasal kayıp yanında, toprak bozulmasına, çevre kirliliğine yol açılmaktadır.

Dünya genelinde insan nüfusunun artmasına paralel olarak insanların sağlıklı gıdaya erişiminin önemi uzmanlar tarafından sıkça vurgulanıyor. Bu kapsamda, tarımsal faaliyetlerden yüksek ve kaliteli verim elde etmek için toprak ve su analizi de gün geçtikçe değer kazanıyor.

Toprak Analizini Yaptır, Cebini de Toprağını da Koru!

Nevşehir'in tarımsal potansiyel açısından ülkemizin önde gelen illerinden biri olduğunu ifade eden Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, “Laboratuvarımız oldukça donanımlı bir laboratuvar olup, su ve toprak analizinde yetki belgesine sahiptir” dedi.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş yaptığı açıklamada, "Toprak, Su ve Bitki Analiz Laboratuvarı,​ Ticaret Borsamız hizmet binamız içerisinde yer almaktadır. Laboratuvarımız alanında uzman Ziraat Mühendisi, Kimya Mühendisi ve laborantlar ile hizmet vermekte olup, güvenilir ve kısa sürede hizmet vermeyi amaçlamıştır. Laboratuvarımız son teknolojik alet ve ekipmanlarla çiftçilere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre geniş analiz yelpazesi ile hizmet sunmaktadır. Laboratuvarımızda Gübre ve Toprak Analiz Desteği için gerekli olan analizler yapılarak, istenilen belgeler düzenlenmektedir." dedi.

Başkan Salaş konuşmasının devamında, “Toprak analizi neden önemli? Bitkilerin gelişebilmesi için besin maddelerine ihtiyacı var. Bunların temel birinci kaynağı da topraktır. Dolayısıyla toprağın özelliklerinin bilinmesi oldukça önemlidir. Toprağın özelliklerini bildiğiniz zaman ve doğru gübrelemeyi doğru zamanda yaptığınız zaman hem çiftçi hem ülke ekonomisi kazanmış olacak, ayrıca gübrelerden kaynaklı çevresel sorunların önüne geçilmiş olacaktır. Biz Nevşehirli çiftçilerimizden sadece şunu istiyoruz: Çiftçilerimiz ekim ve dikimden önce yani topraklarını gübrelemeden önce toprak örneklerini Laboratuvarımızın öngördüğü şekilde alıp kendi tarlalarına göre etiketleyip bize teslim etmeleri yeterli olacaktır. Bizler de uygun bir ücretle en kısa süre içerisinde kendilerine sonuçları vereceğiz.

Hala hazırda Nevşehir ve bölgesinde tek yetkili laboratuvar olarak hizmet veren Nevşehir Ticaret Borsamızda Toprak analizinin yanında ayrıca su analizi de yapıyoruz. Toprakta, sulama suyu kullanımı gübrelemeden de önemlidir. Zira içerisindeki kimyasallar, toprağı bozduğu zaman, iyileştirilmesi çok zor, pahalı ve bazen de imkansızdır. Bu nedenle suluma sularını mutlaka analiz ederek kullanılmalıdır. Bu kapsamda, tarımsal sulama suyu analiz laboratuvarımızda, fiziksel ve kimyasal analizler yapılmaktadır. Bu vesile ile tüm çiftçilerimize verimli bereketli bir sezon diliyorum.” şeklinde konuştu.