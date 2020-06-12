NTB Haziran ayı Meclis toplantısı yapıldı

Gündem maddelerinin meclis üyeleri tarafından kabul edildiği toplantıda, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Borsa’nın yapmış olduğu ve yapacağı faaliyetler hakkında meclise üyelerine bilgi verdi.

Ticaret Borsasının meclis toplantısı, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı, NTB Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Genel Sekreter Uğur Aydoğan’ın katılımıyla yapıldı.



