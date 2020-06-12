Son Dakika
Nevşehir Belediyespor, ‘Futbol dönüş’ protokolü gereğince bütün tedbirleri alarak müsabakalara hazırlanacak
NTB Haziran ayı Meclis toplantısı yapıldı
Nevşehir Ticaret Borsası Haziran ayı olağan meclis toplantısı, KOVİD-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyularak Meclis Başkanı Mehmet Havalı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.
Nevşehir 12.06.2020, 11:20
Gündem maddelerinin meclis üyeleri tarafından kabul edildiği toplantıda, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Borsa’nın yapmış olduğu ve yapacağı faaliyetler hakkında meclise üyelerine bilgi verdi.