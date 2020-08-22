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NTB Başkanı Salaş, 'doğal gaz keşfini' değerlendirdi
Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de yaptığı doğalgaz arama çalışmaları neticesinde bulunan doğalgaz için değerlendirmelerde bulundu.
Nevşehir 22.08.2020, 20:10
Karadeniz’deki Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfine ilişkin olarak, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Borsa Başkanı İbrahim Salaş; "Ülkemizin kalkınmasına, enerjide alanında dışa bağımlılığın sona ermesine katkı sağlayacağına inandığımız Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin Ülkemize ve Milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.