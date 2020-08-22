NTB Başkanı Salaş, 'doğal gaz keşfini' değerlendirdi

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu açıklamasına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde; “Bu tarihi adım, Türkiye’nin zengin kaynaklarını kullanma konusunda ki spekülasyonlara son noktayı koymuştur. İş dünyası olarak inanıyoruz ki bulunan doğalgaz rezervi, ‘mavi vatan’ımızın yeni zenginliğinin ilk keşfidir” ifadesini kullandı.

Karadeniz’deki Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfine ilişkin olarak, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Borsa Başkanı İbrahim Salaş; "Ülkemizin kalkınmasına, enerjide alanında dışa bağımlılığın sona ermesine katkı sağlayacağına inandığımız Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin Ülkemize ve Milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.