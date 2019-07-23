NEVÜ Antrenörlük Eğitimi Bölümü 60 Öğrenci Alacak

Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edecek olan NEVÜ Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü, genel kontenjan ile 22 erkek - 23 kadın, milli olimpik 3 erkek – 3 kadın, milli olimpik olmayan 2 erkek – 1 kadın, engelli aday kontenjanı dahilinde ise 3 erkek 3 kadın olmak üzere toplam 60 öğrenci alınacak.

Antrenörlük Eğitimi Bölümüne Kayıt Şartları

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümüne; liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylardan ve milli sporculardan; TYT puanı en az 160 puan alan T.C. vatandaşları, liselerin diğer alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylardan; TYT puanı 180 puan alan T.C. vatandaşları, engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilecek. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle olup, engeli olan adaylar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonuca göre değerlendirilerek kayıtları yapılacak.

Ön Kayıt ve Sınav Tarihini Kaçırmayın

NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi Spor Merkezinde 29-30 Temmuz 2019 tarihlerinde ön kayıtlarını yaptıracak olan antrenör adayı öğrenciler, 02-03 Ağustos 2019 tarihlerinde ise NEVÜ Spor Merkezinde gerçekleştirilecek olan özel yetenek sınavına girecek.

Özel Yetenek Sınavı Bilgilendirme Kılavuzuna Ulaşılabilecek Web Siteleri:

http://www.nevsehir.edu.tr

https://sporbilimleri.nevsehir.edu.tr/tr

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Klavuzu



