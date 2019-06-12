Nevşehir’e Bir Buçuk Milyon Lira Değerinde Anaokulu Müjdesi

İstanbul’da bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın ziyaret ettiği Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Nevşehirli iş insanı Mesut Çelik’in Nevşehir’e bir buçuk milyon liralık yatırımla anaokulu yaptıracağının müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasına destek vermek amacıyla İstanbul’a giden Belediye Başkanı Rasim Arı, burada Başakşehir Kaymakamı ve aynı zamanda Nevşehirli Bürokrat ve İşadamları Derneği Başkanı olan Kazım Tekin’i makamında ziyaret etti.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı M.Rauf Yanar ve Nevşehirli Sanatçı Kürşat’ın da katıldığı ziyarette, Kaymakam Tekin ile Nevşehir üzerine samimi bir sohbet gerçekleştiren Arı, Nevşehir’e ilişkin gerçekleştirmeyi planladıkları projeler konusunda Tekin ile istişarelerde bulundu.

Kaymakam Tekin’in Başakşehir’de gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları takip ettiklerini ve mutluluk duyduklarını belirten Arı: “Nevşehirli değerli bürokratlarımızın görev aldıkları makamlardaki başarılı çalışmaları bizleri gururlandırıyor. Kıymetli hemşerimizin aynı zamanda Nevşehirli Bürokrat ve İşadamları Derneği çatısı altında yürüttüğü faaliyetler Nevşehir kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.” dedi.

Kaymakam Tekin’de Belediye Başkanı Rasim Arı ve beraberindeki heyete teşekkür ederek ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Tekin daha sonra İstanbul’da bulunan Nevşehirli iş insanı Mesut Çelik’in Nevşehir’de bir buçuk milyon liralık bir yatırımla anaokulu yaptıracağının müjdesini heyete verdi.

Kaymakam Tekin ve Mesut Çelik’e teşekkür eden Arı: ”Değerli Kaymakamımız Kazım Tekin ve İl Başkanımızın da desteği ile kıymetli hemşerimizin verdiği bu söz bizleri çok mutlu etti. Bunla ilgili olarak kısa sürede bir protokol imzalayarak Nevşehir Belediyesi olarak arsa tahsisi konusunda gerekli çalışmaları yapacağız. İstanbul’da bulunan ve doğduğu toprakları hiçbir zaman unutmayarak her seferinde vefasını gösteren böyle kıymetli hemşerilerimizle ne kadar gurur duysak az. Bu konudaki desteklerinden dolayı da Kazım Tekin’e ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.





Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2019, 08:15