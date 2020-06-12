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Nevşehir’de İHA aracılığıyla 30 kök Hint keneviri ele geçirildi
NEVŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA İNSANSIZ HAVA ARACI VE UYUŞTURUCU MADDE ARAMA KÖPEĞİ TARAFINDAN 30 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ.
Nevşehir 12.06.2020, 17:00
Alınan bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan dere yataklarında ve vadilerde insansız hava uçağı (İHA) ve uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte yapılan çalışmada 30 kök Hint keneviri, 1 adet uyuşturucu madde içme düzeneği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alınırken şüpheli şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.