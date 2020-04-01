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Nevşehir’de eczanelerin çalışma saatleri değişti
Nevşehir Eczacılar Odası tarafından il genelinde eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi.
Nevşehir 01.04.2020, 16:55
Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında Eczacılar Odası tarafından il genelinde görev yapmakta olan eczanelerin çalışma saatlerinin değiştirildiği bildirildi. Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada, “ Korona virüs ile mücadele kapsamında 2 Nisan Perşembe gününden itibaren başta Nevşehir merkez olmak üzere il genelinde eczanelerimiz sabah saat 09.30’da açılacak ve 17.00’de kapanacaktır” denildi.