banner283

Son Dakika

Nevşehir’de eczanelerin çalışma saatleri değişti

Nevşehir Eczacılar Odası tarafından il genelinde eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi.

Nevşehir 01.04.2020, 16:55
Nevşehir’de eczanelerin çalışma saatleri değişti
banner230

Nevşehir Eczacılar Odası tarafından il genelinde eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi.

Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında Eczacılar Odası tarafından il genelinde görev yapmakta olan eczanelerin çalışma saatlerinin değiştirildiği bildirildi. Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada, “ Korona virüs ile mücadele kapsamında 2 Nisan Perşembe gününden itibaren başta Nevşehir merkez olmak üzere il genelinde eczanelerimiz sabah saat 09.30’da açılacak ve 17.00’de kapanacaktır” denildi.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@