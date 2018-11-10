Nevşehir’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Törenleri

Anma programı kapsamında; Nevşehir Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunma Töreni yapıldı.

Çelenk sunma törenine; Nevşehir Vali Vekili Nevzat Sinan, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Engin Demirci, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Baro Başkanı Necmi Öncül, protokol üyeleri, Siyasi parti temsilcileri, daire ve okul müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Vali Vekili Nevzat Sinan’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saat 09:05’te sirenlerin çalmaya başlaması ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Müteakiben İstiklal Marşı’nın okunması ile göndere çekilen bayrağımız yarıya indirildi ve buradaki program sona erdi.

Çelenk Sunma Töreni’nin ardından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde program devam etti.

Kültür Merkezindeki programa; Nevşehir Vali Vekili Nevzat Sinan, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Engin Demirci, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve eşi Seçgin Artunay, Baro Başkanı Necmi Öncül, protokol üyeleri, Siyasi parti temsilcileri, daire ve okul müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında Vali Vekili Nevzat Sinan ilk olarak, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Atatürk Fotoğrafları Sergisi’nin açılışını yaptı ve fotoğraf sergisini gezdi.

Akabinde, Kültür Merkezindeki Anma Programı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından İlkokullar ve Ortaokullar Arası “Atatürk” konulu şiir yarışmasında dereceye giren şiirlerin okunması ve “Atatürk” konulu Kompozisyon Yarışmasında dereceye giren eserin okunması ile program devam etti.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri “Atatürk” konulu Oratoryoyu seslendirdi.

Daha sonra İlkokul, Ortaokul ve Liseler arası Kompozisyon ve Şiir dalında yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Vekili Sinan tarafından verildi.

Vali Vekili Nevzat Sinan, etkinliği sunan öğrencilere ve programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi.