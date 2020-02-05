Nevşehir Ticaret Borsası'ndan Başkan Yorgancı'ya Ziyaret

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı ile Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Seçen, Ali Aslan ve Meclis üyesi Resul Yener’den oluşan Borsa heyeti Kalaba Belediye Başkanı Erdal Yorgancı'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kalaba Belediye Başkanı Erdal Yorgancı'yı tebrik ederek çalışmalarında başarılar dileyen Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve beraberindeki heyet, Un fabrikalarına yönelik konularda istişarelerde bulundu. Ayrıca, Borsa proje ve faaliyetlerinden bahsetti.

Ziyareti değerlendiren NTB Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Salaş, tüm kurumlarla olduğu gibi Kalaba Belediyesi ile de yakın temasta daima fikir alışverişinde olduklarını söyledi. Bu kapsamda Nevşehir Ticaret Borsası üyelerinin faydalanacağı ortak projelerde entegre çalışılabileceğini kaydetti.

Borsa Başkanı Salaş ve beraberindeki Borsa heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten Belediye Başkanı Erdal Yorgancı ise, Kalaba Belediyesi olarak her zaman Nevşehir Ticaret Borsası ile işbirliği içinde çalışmaktan büyük gurur duyacaklarını dile getirdi.