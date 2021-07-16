Nevşehir Ticaret Borsası 15 Temmuz'da Aşure Dağıttı

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB), 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler kapsamında 15 Temmuz şehitleri anısına vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Nevşehir Ticaret Borsası, 3 Nolu Çim Futbol sahada düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü anma programına katılan vatandaşlara bin kişilik aşure dağıttı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, aşure ikramının ardından aziz şehitlerimiz için edilen dualar ile program devam etti.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, "Türk milletinin direniş ve yeniden diriliş destanı 15 Temmuz’un 5. yıl dönümünde 15 Temmuz ve tüm şehitlerimiz anısına vatandaşlarımıza aşure dağıtımı yaptık. Allah o günleri bir daha yaşatmasın." dedi.

Türkiye demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız diyen İbrahim Salaş; "Gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz. Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz. 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği direniş bunun en güzel örneğidir. Bu demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden, milli direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz.” dedi.