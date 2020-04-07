Nevşehir Spor Kulüp Başkanı Özaltın Berat Kandili Mesajı

Nevşehir Belediye Spor Yönetim Kurulu Başkanı Esat Özaltın Mesajında yaklaşan Ramazan ayının müjdecisi, günahlardan af olunmak için dua kapılarının en fazla açık olan gecelerden biri olan Berat Gecesi'nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyen Başkan Özaltın ; " Ülkemizde ve dünyada Covid 19 virüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyoruz. İslam Alemi olarak Berat Gecesinde hem günahlarımızın affı için hem de insanlığın kurtuluşu için Rabbimize dua edeceğiz. Rabbim dualarımızı kabul buyursun. İnşallah bu beladan tez zamanda kurtulur, insanlık olarak feraha ulaşırız. Berat Kandili’nin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam âlemine hayırlı olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor, tüm vatandaşlarımızın kandilini tebrik ediyorum. Berat Kandili’nin tüm dünyaya ve İslam âlemine barış, huzur, sağlık ve refah getirmesini diliyorum.” dedi.



