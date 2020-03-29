Nevşehir polisinden, vatandaşlara ’Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın’ uyarısı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında, uyarılara karşın sokağa çıkan vatandaşları anonslarla ikaz ederken, mahalle çeşmesinden su doldurmak için sıra bekleyen vatandaşların ise sosyal mesafelerini ayarladı.

Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahalle mahalle, sokak sokak gezerek zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yaptı. Polis araçlarından yapılan anonsta, "Değerli vatandaşlarımız evlerinizde kalmanız sizin ve sevdiklerinizin sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle zorunlu haller dışında dışarı çıkmamanızı sizden önemle rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Nevşehir Esentepe mahallesinde bulunan çeşmeden su doldurmak için sıra bekleyen vatandaşları da polis aracından inerek uyaran polis ekipleri sosyal mesafenin önemini anlattı. Polisler su doldurmak için sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafelerini ayarlamasının ardından ayrıldı.