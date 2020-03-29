Son Dakika
Nevşehir polisinden, vatandaşlara ’Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın’ uyarısı
NEVŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ TİP KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA, UYARILARA KARŞIN SOKAĞA ÇIKAN VATANDAŞLARI ANONSLARLA İKAZ EDERKEN, MAHALLE ÇEŞMESİNDEN SU DOLDURMAK İÇİN SIRA BEKLEYEN VATANDAŞLARIN İSE SOSYAL MESAFELERİNİ AYARLADI.
Nevşehir 29.03.2020, 18:05 29.03.2020, 18:18
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında, uyarılara karşın sokağa çıkan vatandaşları anonslarla ikaz ederken, mahalle çeşmesinden su doldurmak için sıra bekleyen vatandaşların ise sosyal mesafelerini ayarladı.
Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahalle mahalle, sokak sokak gezerek zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yaptı. Polis araçlarından yapılan anonsta, "Değerli vatandaşlarımız evlerinizde kalmanız sizin ve sevdiklerinizin sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle zorunlu haller dışında dışarı çıkmamanızı sizden önemle rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.