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Nevşehir İl Sağlık Müdürü’nün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Nedeni ile Kutlama Mesajı Yayınladı
Nevşehir 10.01.2021, 20:17
Demokrasinin temel taşlarından olan basın, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir.
Ülkemizin bugün gelişen ekonomisine ve güçlenen demokrasisine özgür ve öz güvenli basınımızın katkısı büyüktür.
Her şartta mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirerek Nevşehir'in kalkınmışlık düzeyine ve tanıtımına büyük katkı sağlayan ve kamu hizmetlerinin yürütümünde önemli katkıları olan tüm basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, aileleriyle birlikte daha nice senelere sağlık, mutluluk ve başarılarla erişmelerini dilerim.
Dr. Rahim ÜNLÜBAY
İl Sağlık Müdürü