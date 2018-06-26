Nevşehir için bir araya gelebilecekler mi?

AK Partiden Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’nin Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderildiği seçim sonuçlarında uzun yıllardır Vekil çıkaramayan CHP’de yapılan siyasi ittifak nedeniyle bir Vekil çıkarma şansını buldu.

16 Yıl sonra, Mehmet Varol’un 5 aylık kısa dönem vekilliği haricinde genel olarak Nevşehir’den tulum çıkaran AK Parti bir sonraki genel seçimlere kadar 2 Vekille temsil edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi ise Av. Faruk Sarıaslan ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilecek.

16 Yıldır genel itibariyle AK Partili üç vekilin uyumlu çalışmalarıyla önemli kazanımlar elde eden Nevşehir’de 2 AK Partili, 1 Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin Nevşehir için bir araya gelip gelemeyecekleri, hep birlikte Nevşehir’in sorunlarına çözüm üretip üretemeyecekleri, yoksa CHP’li vekilin muhalefet, AK Partili vekillerin ise iktidar – muhalefet vekilleri mi olacakları daha ilk günden merak konusu bir hal aldı.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2018, 11:35