Nevşehir Doğa Koleji Öğrencileri Hollanda’ya Uçtular

Dünya'nın dört bir tarafından gelen katılımcı öğrencilerle gerçek dünya meselelerini tartışmaya açılacağı bu konferansta kendilerine başarılar dileriz.

Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden eminiz.

MUN - Model United Nations Nedir?

MUN - Model United Nations, Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı konferanslardır. Dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcı öğrenciler, MUN konferanslarında gerçek dünya meselelerini tartışmaktadır.

MUN, üniversiteler, eğitim kuruluşları ve dünyanın pek çok akademik otoritesi tarafından öğrenciler için en prestijli akademik aktivite olarak kabul edilmektedir. MUN Konferanslarının sonuç bildirgeleri, tavsiye niteliğinde Birleşmiş Milletler’e gönderilmektedir.

Tipik bir Birleşmiş Milletler Konferansı şeklinde geçen MUN Konferanslarında öğrenciler, kendileri için belirlenen ülkelerin birer delegesi olarak Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Silahsızlanma Komisyonu gibi birimlerde görev almaktadır.

MUN Konferanslarına katılan öğrenciler, kendi ülkeleri adına değil, başka bir ülke delegesi olarak konferanslara katılmak zorundadır. Böylece öğrenciler, dünya meselelerine başka ulusların bakış açısı ile bakabilmeyi öğrenmekte ve farklı ülkelerin coğrafi, sosyal, ekonomik, siyasi ve idari yönleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaktadır.

MUN Konferanslarının Tarihçesi ve Bugün

MUN Konferansları:

Dünyada ilk kez Harvard University ve National Model United Nations - New York bünyesinde uygulanmaya başlamıştır. 1920li yıllarda dünya barışını korumak üzere oluşturulan Leaque of Nations, MUN Konferanslarının esin kaynağı olmuştur.

Bu yıllarda Leaque of Nations simulasyonları olarak başlayan MUN Konferansları, 1945 yılında Birleşmiş Milletler’in kurulmasından altı yıl sonra, 1951 yılında Model United Nations of the Far West ve on yıl sonra, 1955 yılında Harvard University tarafından kurulan Harvard University MUN Kulübü - HNMUN ile bugünkü yapısına kavuşmuştur.

Dünyada her yıl yaklaşık olarak 400 - 500 adet MUN Konferansı düzenlenmektedir. Üniversiteler, liseler, vakıflar ve özel eğitim kuruluşları tarafından düzenlenen ve büyük çoğunluğu İngilizce olmak üzere diğer dillerde de gerçekleşen bu konferansların her birine, konferansın büyüklüğüne bağlı olarak 150 ile 5.000 arasında öğrenci katılmaktadır. MUN Konferanslarına, dünya genelinde her yıl pek çok ülkeden bir milyondan fazla öğrenci katılım göstermektedir.

Türkiye’deki Okullarda MUN Faaliyetleri:

Pek çok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de MUN Konferansları, Üniversitelerde ve Liselerde başlamıştır. Son bir kaç yıl içinde Türkiye’de MUN faaliyetleri, ana hedef kitlesi olan Lise düzeyinden, Jr-MUN olarak adlandırılan İlköğretim İkinci Kademe’ye kadar inmiştir.

Halen Türkiye’de yaklaşık 40 okulda Lise düzeyinde MUN Kulübü bulunmaktadır. Bu okullar arasında Robert College, Üsküdar Amerikan Koleji, Galatasaray Lisesi, Koç Lisesi, Alman Lisesi, TED, Doğa Koleji, Enka Koleji gibi okullar önde gelmektedir.

MUN Konferanslarına katılım için MUN Kulübü kurulması, gerekli eğitimlerin verilmesi, prova MUN Konferansları düzenlenmesi, uluslararası konferanslara katılım organizasyonu gibi tüm aşamaları, dileyen okullar için gerçekleştirmektedir.

Eğitimde Yurtdışı Açılım, 2012-2013 öğretim yılında okullara özel MUN Eğitim Seminerleri düzenlemeye başlıyor. Öğrencileri için MUN - Model United Nations etkinliği düşünen okullar, Eğitimde Yurtdışı Açılım'dan kendi bünyelerinde MUN Eğitimi alabiliyor. MUN Eğitim Seminerine okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve isteyen veliler katılabiliyor.