Nevşehir Doğa Koleji İlk Mezunlarını Verdi

Nevşehir Doğa Koleji Hacı Abdullah Uluer Konferans Salonunda 12. sınıf Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri için 2018-2019 eğitim yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonrasında Nevşehir Doğa Koleji Lise Müdürü Nurettin Ateş, 12. sınıf öğrencilerini temsilen öğrencimiz İkbal Bezeyen ve sınıf öğretmenleri birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından mezun oldukları için heyecanları her hallerinden belli olan öğrencilerimiz birer birer sahneye davet edilirken kendileri için hazırlanan fotoğrafları da sinevizyona yansıtıldı.

Öğrencilerimize destek olmaları için sahneye aile büyükleri de davet edilirken böyle kıymetli çocuklar yetiştirdikleri için kendilerine de çiçek takdim edildi.

Törenin son kısmında tüm 12. sınıf öğrencilerimiz sahneye davet edildiler ve her mezuniyet töreninin klasiği olan kep atma töreni gerçekleştirildi.

Böylece Nevşehir Doğa Koleji hizmete açıldığı 2018-2019 eğitim öğretim sezonun ilk mezunlarını vermiş oldu.

Program kep atma töreninin ardından Nevşehir Doğa Koleji Sanat Sokağında düzenlenen kokteyl ile devam etti.

Bizler de Nevşehir Doğa Koleji ailesi olarak mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur ve en önemlisi başarı diliyoruz.