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Nevşehir Belediyesi’nin yardım tırları deprem bölgesine ulaştı
Elazığ'da Meydana Gelen 6.8 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Nevşehir Belediyesi Tarafından Başlatılan Kampanya Kapsamında Hayırsever Vatandaşlardan Toplanan Yardımları Taşıyan 9 Tır Deprem Bölgesine Ulaştı.
Nevşehir 27.01.2020, 11:27 27.01.2020, 13:26
Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında hayırsever vatandaşlardan toplanan yardımları taşıyan 9 tır deprem bölgesine ulaştı.
Nevşehir Belediyesi yetkililerinin eşlik ettiği yardım tırlarının içerisindeki malzemeler depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ Belediyesi yetkililerine teslim edildi.