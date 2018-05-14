Nevşehir Belediyesi’nden Evlere İftar Servisi

İFTAR SOFRAMIZA GELEMEYECEK VATANDAŞLARIMIZA BELEDİYE ULAŞACAK

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen yaptığı açıklamada, Nevşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hayırsever vatandaşların desteği ile geleneksel hale getirilen iftar sofrası uygulamasıyla Ramazan ayı süresince yoğun iş temposu nedeniyle evde yakınları ile iftarı yapamayacak durumda olan vatandaşların yanı sıra dar gelirlilerin nezih bir aile ortamında, iftarlarını yapabilmelerine imkan sağlandığını belirtti.

Belediye Başkanı Seçen, Modern Pazar Yeri’nin hemen altındaki salonda 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü kurulacak iftar sofrası ile yaklaşık 1500 kişinin Ramazan ayı süresince her gün iftar yapmasının planlandığını ifade etti.

İFTARLIKLAR YAŞLI,HASTA VE ENGELLİLERİN EVLERİNE ULAŞTIRILACAK

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediyesi’nin geçen yıl içerisinde başlattığı uygulama ile iftar yapmak için Modern Pazar Yerindeki salona gelemeyecek durumda olan engelli, yaşlı ve hastalara iftarlık ulaştırılmasına bu yıl da devam edeceklerini kaydetti.

BAŞVURULAR, 153 ÇAĞRI MERKEZİ VE ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NE YAPILACAK

Seçen, bu durumda olan vatandaşların Nevşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi ile Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları halinde, Nevşehir Belediyesi tarafından oluşturulacak ekipler yardımıyla iftar saatinden önce hazırlanan iftarlıkların evlere ulaştırılacağı müjdesini verdi.