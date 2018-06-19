Nevşehir Belediye Personellerine İlk Yardımcı Eğitimi

Nevşehir Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği halinde gerçekleştirilen İlk Yardımcı Eğitimine, Nevşehir Belediyesi’nin hizmet birimlerinde görev yapan personeller katılıyor.

Nevşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda düzenlenen İlk Yardımcı Eğitimi, Sağlık Memurları Hasan Doğan ve Hüsnü Dönertaş ile Acil Tıp Teknisyenleri i Mustafa Yücel ve Gülsen Tuncer tarafından veriliyor.

21 Haziran 2018 Perşembe günü sona erecek İlk Yardımcı Eğitimine katılanlara daha sonra Nevşehir Sağlık Müdürlüğü tarafından İlk Yardımcı Kimliği ve sertifikası verilecek

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2018, 10:42