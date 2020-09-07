Nevşehir Barosunda seçimli genel kurul 03 Ekim'de

NEVŞEHİR(MHA) Genel kurul programına göre 10.00 -12.00 Saatleri arasında belirlenen gündem maddeleri görüşülürken, 13.00 - 17.00 Saatleri arasında ise seçimler gerçekleştirilecek.

Genel kurulda beklenen çoğunluk sağlanmaması halinde ise seçim genel kurulun 10 Ekim tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

Genel kurulda divan kurulunun oluşturulmasının, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Baro başkanlığının faaliyet ve hesap raporları genel kurula okunacak ve ibraza sunulacak. Baro giriş aidatı ve yıllık baro aidatlarının da belirleneceği genel kurul toplantısında yeni dönemde baroyu yönetecek ekipte belirlenecek.