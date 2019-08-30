NEVBİAD Başkanı ve Başakşehir Kaymakamı Tekin'e veda gecesi

- Nevşehir Valisi İlhami Aktaş:

- "Çok kıymetli bir bürokrat ve devlet adamı olan Kazım Tekin ağabey vatanına ve memleketine hizmet aşkıyla dolu. Yolunun açık olmasını temenni ediyor, kendisi için sağlık mutluluk diliyorum"

- İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan:

- "Valimiz NEVBİAD ile çok güzel bir işe imza attı. Yoksa bu kadar Nevşehirli ile tanışmak, bir araya gelmek çok zordu"

- Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin:

- "Daha önce küçük ilçelerde görev yaptığım için İstanbul'a atandığımda zorlanacağımı düşünmüştüm. Hemşehrilerimle tanıştığım zaman İstanbul benim için kolaylaştı, kendimi daha huzurlu hissettim"

- "Bugüne kadar zaman zaman benim de çok keyif aldığım işler yaptık, bundan sonra da yapacağız. Nevşehir'e ve Nevşehir'in ilçelerine katkıda bulunacağız"

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İzmir Aliağa Kaymakamlığına atanan Başakşehir Kaymakamı ve NEVBİAD Başkanı Kazım Tekin için veda etkinliği düzenlendi.

Nevşehirli Bürokratlar ve İşadamları Derneği (NEVBİAD) üyelerinden iş adamı Fazıl Çekirdekçi'nin ev sahipliğinde Florya'da bir restoranda düzenlenen etkinliğe, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız'ın yanı sıra çok sayıda iş adamı ve bürokrat katıldı.

NEVBİAD Başkanlığı görevini de yürüten Tekin'e veda etkinliğinde konuşan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, vedaların, en zor konuşmaların yapıldığı etkinlikler olduğunu belirterek, Tekin ile 20 yıl önce Kastamonu'da tanıştıklarını söyledi.

Tekin ile yollarının kendisinin Nevşehir Valisi olarak atanmasından sonra tekrar kesiştiğini dile getiren Aktaş, "İstanbul'da neye ihtiyacımız olsa bizler için koşturdu. Nevşehir'i, Nevşehirlileri hiç yalnız bırakmadı. Biz de bu vesileyle bugün yanında olmak istedik." dedi.

Aktaş, çok kıymetli bir bürokrat ve devlet adamı olan Tekin'in vatanına ve memleketine hizmet aşkıyla dolu olduğunu kaydederek, "Yolunun açık olmasını temenni ediyor, kendisi için sağlık mutluluk diliyorum." dedi.

- "Valimizin her zaman yanındayız"

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise, çok faydalı olan ve insanları mutlu eden işlerin bulunduğunu belirterek, NEVBİAD'ın da bu işlerden bir tanesi olduğunu söyledi.

NEVBİAD'ın insanları mutlu ettiğini, bir araya getirdiğini dile getiren Çalışkan, aksi takdirde bu kadar Nevşehirli ile tanışmanın çok zor olduğunu, dernek sayesinde herkesin kolayca birbiri ile tanışabildiğini anlattı.



Çalışkan, "Burada güzel ve kalıcı bir iş yapıldı. Memuriyette ömrümüz kararname, tayin konuşmakla geçti. Ticarette de böyledir. Ömrü böyle tamamlıyoruz. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. Sayın valimizin bir emri olduğunda biz her zaman buradayız." dedi.

- "İstanbul'a sizler sayesinde kolay alıştım"

İzmir Aliağa Kaymakamlığı görevine atanan ve aynı zamanda NEVBİAD Başkanlığını yürüten Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin de, 9 yıl 2 aydır İstanbul'da farklı görevlerde bulunduğunu belirterek, kısa süre içerisinde yeni görevine başlayacağını söyledi.

İstanbul'a vali yardımcısı olarak 2010 Ağustos'ta tayin olduğunu anımsatan Tekin, daha önce Anadolu'da çok sayıda ilçede kaymakamlık, Bitlis'te ise vali yardımcılığı yaptığını anımsattı.

Tekin, "Daha önce küçük ilçelerde görev yaptığım için İstanbul'a atandığımda zorlanacağımı düşünmüştüm. Ancak geldiğimden bir ay sonra Doğan ağabeyin davetiyle Bakırköy'deki dernek merkezinde bir yemek yemiş ve büyüklerimle tanışmıştım. O zaman İstanbul benim için kolaylaştı, kendimi daha huzurlu hissettim." dedi.

Sonraki etkinliklerde daha fazla Nevşehirli tanıma fırsatına sahip olduğunu anlatan Tekin, geçmişte senato üyeliği ve bakanlık görevlerinde bulunan Nevşehirli Vefa Poyraz ile de tanışma şansı bulduğundan bahsetti.

- "Nevşehir'e katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Tekin, meslek hayatına Haziran 1989'da Nevşehir'de kaymakam adayı olarak başladığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Orada 3 yıllık görevden sonra Çankırı Şabanözü, Adana Feke, Elazığ Karakoçan, Kastamonu Tosya, Ankara Kazan ve Haymana ilçelerinde kaymakamlık yaptım. Arada Bitlis Vali Yardımcılığı görevinde de bulundum. İstanbul bana çok şey öğretti. Nevşehirli hemşehrilerimizin, büyüklerimizin desteği, yönlendirmesi ile bu derneği de kurduk. Sizin destekleriniz, gayretlerinizle bugünlere geldik. Bugüne kadar zaman zaman benim de çok keyif aldığım işler yaptık, bundan sonra da yapacağız. Nevşehir'e ve Nevşehir'in ilçelerine katkıda bulunacağız."

Tekin, kendisinden sonra kamu görevine atanan Nevşehirli hemşehrileri sayesinde daha da güçlendiklerinin altını çizdi.

Nevşehirli hemşehrileri sayesinde 18-19 milyon nüfuslu İstanbul'da hiçbir sıkıntı yaşamadan gönül rahatlığıyla hizmet etmenin kendisine nasip olduğunu vurgulayan Tekin, "Bu açıdan kendimi çok şanslı hissediyorum. Sizler sayesinde çok şanslıyım. İyi ki Nevşehirliyim. İyi ki varsınız." dedi.

- "İstanbuldaki Nevşehirliler için büyük çabalar sarf etti"

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Kazım Tekin ile NEVBİAD'ın kuruluş sürecinde daha sık görüşmeye başladıklarını belirterek, Tekin'in İstanbul'da Nevşehirlileri bir araya getirmek için büyük çabalar sarf ettiğini söyledi.

Parmaksız, Kazım Tekin'i üç kelimeyle anlatmak istese bunların "başarı, başarı, başarı" olacağını dile getiren Parmaksız, bundan sonra da iş birliğini tam gaz sürdüreceklerini bildirdi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, bugün çok değerli bir bürokratı ve Nevşehirliyi İzmir'e uğurladıklarını belirterek, "Kendisini İstanbul'a geldiğinde tanışma şerefine nail oldum. Bürokraside hak ettikleri yere gelen değerli Nevşehirli kardeşlerimizle iftihar ediyoruz." dedi.

Bürokrasi dışında iş ve akademi dünyasında da önemli Nevşehirlilerin bulunduğunu dile getiren Küçük, "Bir Nevşehirliden bahsedildiğinde gurur duyuyoruz. Sayın valimize yeni görevinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Küçük, Tekin'in mükemmel bir insan olduğunun altını çizerek, onu çok sevdiğini ve sevmeye devam edeceğin sözlerine ekledi.

- "Çok daha başarılı olacağına inanıyorum"

Akademisyen ve hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, Kazım Tekin ile ilgili aklına gelen 3 kelimenin "dürüstlük", "ciddiyet" ve "çalışkanlık" olduğunu belirterek, "Kazım beyin çok daha iyi yerlere ayık olduğunu ve daha iyi yerlerde görebileceğimiz düşünüyorum." dedi.

Tekin'in NEVBİAD çatısı altında kendilerini örgütlediğini dile getiren Şen, "Kendisinden en büyük temennimiz NEVBİAD başkanlığını yürütmesidir. Onun Aliağa'da da çok başarılı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

RoyalCert Yönetim Kurulu Başkanı M. Alphan Namlı, Kazım Tekin ile NEVBİAD’da yıllardan beri abi kardeş gibi bir arada olduklarını belirterek, Tekin’in dernek işlerine dört kolla sarıldığını söyledi.

Tekin’in kaymakamlık dışındaki vaktini Nevşehir ve Nevşehirliler için harcadığını dile getiren Namlı, “O bizlere ağabey, büyüklerimize ise kardeş oldu, bizi bir araya getirdi. Günlerce, gecelerce derneğin bugünlere gelmesi için çalıştı, çabaladı. Ve o başta olmak üzere sizlerin de sayesinde derneğimiz bugünlere geldi.” Dedi.

Namlı, Kazım Tekin’i çok özleyeceklerini kaydederek, ancak bu atamanın bir ayrılma anlamına gelmeyeceğini, onun başkanlığa devam edeceğini anlattı.

Tekin’i çok sevdiklerini aktaran Namlı, bundan sonra da kendisi ile iş birliğini sürdüreceklerini, Nevşehir ve Nevşehirliler için çalışmaya ve çabalamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



"Mütevazi, yardımsever ve titiz, Aliağa'ya renk katacak"

Doğan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Birgül, kendisinin daha önce uzun yıllar dernek başkanlığı yaptığını belirterek, Kazım Tekin'in bu bayrak yarışını kendilerinden alarak çok daha iyi noktalara getirdiğini söyledi.

Birgül, "NEVBİAD'da bürokrat ile iş adamlarının ahenkli bir şekilde sentezi yapıldı. Kazım beyi ilk tanıdığım günden beri her zaman mütevaziliği, her şartta Nevşehirlilere yardım etmesi ve görevindeki titizliğiyle kendisinden iftihar ettik, ediyoruz. Gittiği yerlerde çok güzel izler bırakacağından hiç kuşkum yok. Aliağa'ya da renk katacaktır." ifadelerini kulandı.

Tekin'in iyi bir bürokrat olduğu gibi iyi bir insan ve iyi bir Nevşehirli olduğunu ifade eden Birgül, kendisine İzmir'de de bu görevi bırakmaması gerektiğini söylediğini, İStanbul'daki NEvşehirlilere çok büyük hizmetleri olduğunu vurguladı.

İş adamı Fazıl Çekirdekçi, Kazım Tekin ile ilk kez 10 yıl önce karşılaştıklarını belirterek, "Kendisi ile çok değerli günlerimiz geçti. Bir Nevşehir grubunu toplama karar verdik. Ben, babamdan gördüğüm üzere her zaman kendisine sahip çıktım. Bugünlere kadar böyle geldik. Bundan sonra da böyle devam edecek, her zaman arkasında olacağız." dedi.



Prof. Dr. Fehmi Yılmaz, son aylarda uzun süre Nevşehir'de bulunduğunu, bu sürede şehirdeki yerel yöneticilerle görüşme fırsatı bulduğunu belirterek, "Biz son birkaç yıldır Kazım ağabeyin tesbihe imamelik yapması sayesinde bir araya geldik. Nevşehir'deki yöneticiler ve bürokrat arkadaşlar da bu derneğin kendilerine örnek olduğunu söylüyor." şeklinde konuştu.



"Gitmesine içimiz hiç elvermiyor"

Tekin'in çocukluk arkadaşı ve NEVBİAD Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yıldırım, Tekin'in İstanbul'dan gitmesinin kendilerini üzdüğünü belirterek, "Kendisi Nevşehirlileri böyle bir çatı altında toplandı. Harika işler yaptı. Gitmesine hiç içimiz elvermedi ancak kısa sürede dönmesini bekliyoruz." dedi.

NEVBİAD üyelerinden yazılım uzmanı Fatih Acar, Tekin'i derneğin kuruluşu öncesinde tanıma şansına sahip olduğunu belirterek, "Buradan ayrılıyor olması bizim için çok üzücü. Kendisini özleyeceğiz." diye konuştu.

Dernek üyelerinden Ramazan Ülger, Kazım Tekin sayesinde çok güzel ortam oluştuğunu, hemşehriler ile bir araya gelebildiklerini belirterek, aynı zamanda sosyal faaliyetlerde de bulunduklarını, öğrencilere burslar verildiğini anlattı.

Etkinliğe, İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Salih Bekaroğlu, Emniyet müdürü Gaffar Demir, Anadolu Vakfı Başkanı Nilgün Yazıcı, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Akın Gürlek, Rem Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Köybaşı, Limak Enerji Genel Müdürü Birol Ergüven, Tesan Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Erdoğan, Sağlam İnşaat Yönetim Kurulu başkanı Muhittin Sağlam, Santoryo Tekstil Genel Müdürü Mehmet Taşkın, Çekirdekçiler Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fazıl Çekirdekçi, Bakırcı Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Sağlam, iş adamı Murat Eresin, Türkkan Otomotiv Paz. Tic. Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Türkkan, iş adamı Seçkin Çekirdekçi, Art-Yol Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Türkkan, Eroğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Eroğlu’nun yanı sıra çok sayıda Nevşehirli bürokrat ve iş adamı katıldı.

- Kazım Tekin kimdir?

Nevşehir Avanos'ta 1963'te yılında doğdu. İlkokulu Avanos Paşalı Köyü'nde, ortaokul ve liseyi Kayseri’de okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu.

Yüksek Lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde ve Exeter Üniversitesi (İngiltere) Public Administration (Kamu Yönetimi) Bölümleri'nde tamamladı.

2005 yılında Amerika’da üç haftalık Federal Hükümet ve Eyalet Hükümetleri konulu Uluslararası Liderlik Programı'na katıldı. Yine aynı yıl Tayvan’da bir ay süreli "Ülke Kalkınması" konulu eğitim programına katıldı. 1989-1992 yılları arasında Kaymakam Adaylığı stajını tamamladı.

1990-1991’de İngiltere’de meslek stajı yaptı. Sırasıyla Adana ili Feke Kaymakamlığı, Elazığ ili Karakoçan Kaymakamlığı, Bitlis Vali Yardımcılığı, Kastamonu ili Tosya Kaymakamlığı, Ankara ili Kazan Kaymakamlığı, Ankara ili Haymana Kaymakamlığı, İstanbul Vali Yardımcılığı, İstanbul Başakşehir Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Evli olan Kazım Tekin iki çocuk babası.