Menekşe "Esnaf ve Sanatkarlarımızın Her Zaman Yanındayız"

Nevşehir Şoförler Odası Başkanı Mustafa Düzgün' ün ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Korkutmaz ve sektör temsilcilerinin de bulundu.

Milletvekili Menekşe ziyarette yapmış olduğu açıklamada; ulaşım sektörümüzün sorunlarını yerinde görüşmek amacıyla değerli katılımcılarla birlikte bir istişare ortamında bulunmaktan ötürü memnuniyetini dile getirerek; esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını belirtti.