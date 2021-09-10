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Menekşe "Esnaf ve Sanatkarlarımızın Her Zaman Yanındayız"
Ak Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe akşam saatlerinde Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret ederek ulaşım sektörü sorunlarını istişare etti.
Nevşehir 10.09.2021, 15:35
Nevşehir Şoförler Odası Başkanı Mustafa Düzgün' ün ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Korkutmaz ve sektör temsilcilerinin de bulundu.