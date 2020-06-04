Son Dakika
LGS sınavının yapılacağı okullarda hazırlıklar sürüyor
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Müdür Yardımcısı Murat Saltık ile beraber il merkezinde LGS sınavı yapılacak ortaokul ve imam hatip ortaokullarını ziyaret etti.
Nevşehir 04.06.2020, 10:31
NEVŞEHİR(MHA) Damat İbrahim Paşa Ortaokulu, 75. Yıl Ortaokulu, Yavuz Sultan Selim Han Ortaokulu, Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulu, Mihriban Emin Günel Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, H.Lütfü Pamukçu Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve Mehmet Gülen Ortaokuluna yapılan ziyaretlerde sınav yapılacak sınıflar teker teker gezilerek; Covid-19 sebebiyle sınavda alınacak önlemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda okul idarecilerine gerekli uyarılar yapıldı.