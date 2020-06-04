LGS sınavının yapılacağı okullarda hazırlıklar sürüyor

NEVŞEHİR(MHA) Damat İbrahim Paşa Ortaokulu, 75. Yıl Ortaokulu, Yavuz Sultan Selim Han Ortaokulu, Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulu, Mihriban Emin Günel Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, H.Lütfü Pamukçu Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve Mehmet Gülen Ortaokuluna yapılan ziyaretlerde sınav yapılacak sınıflar teker teker gezilerek; Covid-19 sebebiyle sınavda alınacak önlemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda okul idarecilerine gerekli uyarılar yapıldı.

İl Milli eğitim Müdürü Murat Demir, "Korona virüs sebebiyle zor bir süreçten geçiyoruz. Sınavın sağlıklı ve sorunsuz geçmesi için her türlü tedbiri İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak aldık. Okullarımızda sınıflarımızın sınava hazır olduğunu gördük. Sınav yapılacak her okulumuza, öğrencilerimize dağıtılmak üzere maskeler ve el dezenfektanları gönderildi. Sosyal mesafeye dikkat edilerek sınıflar hazırlanıyor. Okullarımız sınavdan önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dezenfekte edilecektir. Velilerimiz endişelenmesin, öğrencilerimiz gönül rahatlığı ile sınava girebilirler. Bu kapsamda okul ziyaretlerimiz devam edecektir" dedi.