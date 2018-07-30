KOSGEB Destekli Girişimcilik Kursu” Tamamlandı

Nevşehir Ticaret Borsası ve İŞKUR il Müdürlüğü’nce ortak düzenlenen KOSGEB Destekli Uygulamalı Girişimcilik Kursu tamamlandı..

24-27 Temmuz tarihleri arasında,25 Kursiyerin katıldığı Uygulamalı Girişimcilik Kursu, Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonunda Girişimci Eğitmeni Hatice Doğan tarafından Gerçekleştirildi. Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş açıklamasında;

Eğitimin amacının Eğitim sonunda girişimcilerin KOSGEB’ in sağlamış olduğu hibe desteğinden faydalanarak, kendi iş yerlerini açma olanaklarına sahip olacaklardır. Bu kapsamda, Nevşehir Ticaret Borsası olarak girişimci adaylarına farklı zamanlarda kurs imkanı sağlayarak girişimci adaylarının başarıya ulaşmalarına öncülük edecek ve Aktif rol almaya devam edecektir. Başkan Salaş Kursu tamamlayan kursiyerlere bundan sonraki iş hayatlarında başarıya ulaşmalarını temenni ediyorum dedi.