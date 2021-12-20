Karla kaplı peribacaları büyüledi

NEVŞEHR(KHA)- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte peribacaları beyaza büründü. Kar yağışın ardından turistlerin yoğunlukla ziyaret ettiği Göreme, Uçhisar, Ortahisar beldeleri ve Çavuşin köyü çevresinde peribacalarıyla kaplı alanlarda birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı.

Karla kaplı peribacalarını ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise o anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti.