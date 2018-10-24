Kardelenlerden Örnek Davranış

Kardelen Koleji İlköğretim 3. Sınıf öğrencileri, Nevşehir Belediyesi’nin ve bir grup hayırsever tarafından hayata geçirilen ‘askıda elbise’ projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz alışveriş yapabilecekleri mağazayı ziyaret ettiler. Öğrencilerin bir süredir topladığı kıyafetler, ayrı ayrı paketlenerek ihtiyaç sahipleri için hazırlandı.

Askıda Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yetkilileri de göstermiş oldukları örnek davranışlardan ve projeye desteklerinden dolayı Kardelen Koleji 3. Sınıf öğrencilerine öğretmenleri Seher Alevli ve Sevgi Yüksel’e teşekkür ettiler.