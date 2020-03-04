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Kapem’de Sertifikalı Osmanlıca Türkçesi Kursu Açılıyor
Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından MEB Sertifikalı Osmanlıca Türkçesi Kursu açılacak.
Nevşehir 04.03.2020, 15:56
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 45. Dönem eğitimlerini sürdüren ve açtığı yabancı dil kursları ile bu güne kadar binlerce kişiye eğitim veren KAPEM’de Osmanlıca Türkçesi Kursu için kayıtlar başladı.
Hafta içi akşam ve başvuru sayısının fazla olması durumunda hafta sonu iki ayrı grupta açılacak kursa katılmak isteyenler 14 Mart 2020 tarihine kadar KAPEM’in www.kapem.org/ adresinden online başvuru yapabilecekleri gibi, 0 384 213 86 93 numaralı telefonu arayıp ya da kapalı pazar yeri içerisinde bulunan merkeze şahsen başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.