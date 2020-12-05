Kadınlarımız Cumhuriyet ışığını aydınlatma devam edecek

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Gülmez, “Türk toplumunun gelişip yükselmesinde kadınlarımızın katkısı büyük olmuştur. Gerek Cumhuriyet’in kuruluşundan önce ve gerekse sonra başarıları ile tarihe geçen kadınlarımız, bu günlere gelmemizi sağlamıştır. Birleşmiş Milletlerin 1952 yılında Uluslararası bir sözleşme ile getirebildiği kadınlara seçme ve seçilme hakkını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün dünya ülkelerinden önce 5 Aralık 1934 tarihinde Türk Kadınına tanımıştır. Türk Kadınının, seçme ve seçilme hakkını elde etmesi, milletimiz adına demokratikleşme yolunda atılmış en önemli adımlardan biridir. Bugün kadınlarımız, elde ettikleri demokratik haklar neticesinde siyası, ekonomik ve kültürel hayatın içinde başarılı çalışmalara imza atmaktadırlar. Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte yaşamın her alanında başarıları ile yer almış kadınlarımız, ülkemizi aydınlatmaya ve toplumsal ilerlememizin gücü olmaya devam edeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle; kadınlarımıza eşit şartlarda birey olmalarının yolunu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ile anıyor, aydınlık geleceğimizin hazırlanmasında büyük emekleri olan kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.