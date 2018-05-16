İl Müftüsü Yakup Öztürk’ten ramazan ayı açıklaması

Öztürk, “Öncelikle Mukaddes Mescitlerimizden olan Mescidi Aksanın bulunduğu, etrafı mübarek kılınan, İsra Mucizesinin son durağı, Miraç Mucizesinin ilk basamağı olan Kudüs’te topraklarını ve Mukaddes değerlerini korumaktan başka gayesi olmayan din kardeşlerimiz hunharca şehit edilmiştir. Hepsine Cenabı Allahtan Rahmet, Yaralılara acil şifalar ve Filistinli kardeşlerimize en kısa zamanda kurtuluşlar diliyorum. On bir ayın sultanı günahkarların sebebi gufranı olan Mübarek Ramazan ayına kavuşmuş bulunuyoruz Elhamdülillah. Bu akşam ilk Teravih Namazını kılmak için, ilk Teravih Sohbetini dinlemek için Camiler dolup taşacak İnşallah. Tüm Nevşehirli kardeşlerimizin, Aziz Milletimizin ve Tüm Ümmeti Muhammedin Ramazan ayını tebrik ediyor, Alemi İslam’ın dirilişine, Tüm İnsanlığın da hidayetine vesile olmasını Cenabı Allahtan niyaz ediyorum. Bilindiği gibi Ramazan Ayı İslam’ın Beş temel esasından biri olan bir nice dünyevi ve uhrevi fayda ve hikmetlerle dolu olan Oruç ibadeti yanında; Namaz, Zekat, Sadaka, Hayır, Hasenat gibi ibadetlerin yapıldığı, birlik ve beraberlik duygularının coştuğu müstesna bir aydır. Camilerin dolup taştığı Vaazların yapıldığı, Mukabelelerin okunduğu, Teravihlerin kılındığı İftar programları ile paylaşmanın ve sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bu ay için biz de Nevşehir İl Müftülüğü olarak tüm hazırlıkları tamamlamış bulunuyoruz. Öncelikle Nevşehir de görevlisi bulunmayan Cami kalmayacak şekilde sözleşmeli atamalar yapıldı. Vekaleten atamalar yapıldı. Bazı camilerimize çift görevlilerden biri görevlendirildi. Daha da olmadıysa bu görevi yapabilecek aday İmam Hatiplerden mahalli imkanlarla görevlendirmeler yapıldı ve her camide Teravih Namazı kılınacak ve Vaaz ve Nasihatler yapılacaktır. Ve yine Camilerimizde ve Kuran Kurslarımızda Mukabeleler okunacaktır. İftardan sonra salalar okunacak. Salalardan sonra Teravih sohbetleri başlayacaktır. Ben bu manevi iklimden azami derece istifade etmek için tüm kardeşlerimizi kadın erkek, genç, yaşlı herkesi ve tabii ki sevgili çocuklarımızı zamanında camilere bekliyorum. Son olarak; Bu ayın “Ramazan orucunu Allaha inanarak ve sevabını umarak (hakkı ile) tutan kimsenin geçmiş günahları affolur” şeklinde ifade edilen sevgili Peygamberimizin müjdesine nail olarak, kazasız, belasız, huzurlu, mutlu, bereketli bir şekilde geçmesini diliyorum. Kırmadan, kırılmadan, incitmeden, incinmeden, önce kendimizle, ailemizle sonra da çevremizle barışık olarak, malımızı olduğu kadar tatlı dilimizi ve güler yüzümüzü de cömertçe harcadığımız bir Ramazan dileği ile” dedi.