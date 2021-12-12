İkametgahınız Hacıbektaş olsun

NEVŞEHİR(MHA) Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, belediyelik yerleşim merkezlerinin İller bankasından aldığı payların o kasaba ya da ilçelerin nüfuslarına göre yapıldığını belirtirken, Hacıbektaş ilçesinden doğup, büyüyen vatandaşların nüfus kayıtlarını ilçeye taşımaları ricasında bulundu.

Başkan Altıok, "Sevgili hemşehrilerimiz; Bilindiği gibi İller Bankası payları İlçelerin nüfusuna göre hesaplanmaktadır. Daha fazla nüfus daha fazla kaynak aktarımı demek. Hizmetlerimizle ortaya koyduğumuz Hacıbektaş’ımızda değişim ve dönüşümü sürdürülebilir kılmak için size ihtiyacımız var. Daha modern bir Hacıbektaş inşa etme sürecine katkıda bulunmak için ikâmetgâhlarımızı lütfen Hacıbektaş’a taşıyalım. Son Gün: 31 Aralık 2021" dedi.