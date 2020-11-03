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İçme Suyu Ana İsale Hattındaki Arızadan Kaynaklı Su Kesintisi Yaşanıyor
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki birçok mahallede su kesintisine neden olan ana isale hattındaki arızaya müdahale ediyor.
Nevşehir 03.11.2020, 11:37
Nevşehir’de içme suyu depolarından mahallelere su taşıyan ana isale hatlarının henüz yenilenmeyen bölümündeki iki ayrı noktada arıza meydana geldi.
Mümkün olan en kısa sürede arızayı gidermeyi hedefleyen belediye ekiplerinin çalışmasının ardından su kesintisi yaşanan mahallelere yeniden su verilmeye başlanacak.