İçme Suyu Ana İsale Hattındaki Arızadan Kaynaklı Su Kesintisi Yaşanıyor

Nevşehir’de içme suyu depolarından mahallelere su taşıyan ana isale hatlarının henüz yenilenmeyen bölümündeki iki ayrı noktada arıza meydana geldi.

Şehir merkezindeki birçok mahallede kesintiye neden olan söz konusu arızayı kısa sürede tespit eden Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışmalarına başladı.

Mümkün olan en kısa sürede arızayı gidermeyi hedefleyen belediye ekiplerinin çalışmasının ardından su kesintisi yaşanan mahallelere yeniden su verilmeye başlanacak.