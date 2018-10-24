Halk Günü Uygulaması Başarı İle Yürütülüyor

Toplumun tüm kesimleriyle iletişim ve diyaloğa büyük önem veren Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, gerçekleştirdiği Halk Günü uygulamasıyla vatandaşların sorun ve taleplerini bizzat dinleyerek çözüm bulmaya çalışıyor. Oldukça sıcak ve samimi havada geçen görüşmelerde vatandaşlar, Nevşehir Belediyesinden istek ve taleplerini Başkan Seçen’e birinci elden ulaştırma imkanı buluyor.

Seçen, kendisine ulaştırılan istek ve talepleri ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine ileterek, kısa süre içerisinde çözümünü sağlıyor.

Halka Hizmet Hakka Hizmettir düşüncesindan hareketle insan odaklı çalışma prensibini benimsediklerini ifade eden Belediye Başkanı Seçen: “ Bizlerden dua ve desteklerini bizden esirgemeyen hemşehrilerimizle her zaman istişareye önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunu kendi sorunumuz gibi görerek, iletilen sorun ve isteklere kalıcı çözümler bulmak adına çaba harcıyoruz. Halk günü uygulaması ile yaptığımız görüşmeler oldukça faydalı oluyor. Görevimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, dertlerine derman olmak, taleplerini karşılamaktır. Vatandaşlarımızın bize ilettiği her türlü sorun, istek ve talepleri, imkanlarımız ölçüsünde çözmeye gayret gösteriyoruz. Halk günü görüşmelerimizde halkımızla iç içe olmanın, onların sıkıntılarına çözüm üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizin kapıları bütün hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır Farklı düşünceleri, istekleri yaptığımız çalışmalarla harmanlayarak güzel hizmetlerde bulunmak için çalışıyoruz. Belediye olarak, karar mekanizmasına vatandaşlarımızı da dahil ederek, hizmet üretiyoruz.” Şeklinde konuştu.