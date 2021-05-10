Gülşehir Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi’nden Öğrenci ve Velilerine ‘Finansal Okuryazarlık’ Semineri

Ramazan ayında salgın ve kapanma dönemini fırsata çevirerek ‘Çevrimiçi Ramazan Etkinlikleri’ isimli bir dizi, çevrimiçi konser, rehberlik faaliyeti gibi etkinlikle öğrenci ve velileri ile buluşan Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi ,bugünkü düzenlenen etkinliğinde günümüzde önemi giderek artan ‘Finansal Okuryazarlık’ konusu ile öğrenci ve velileriyle buluştu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gülşehir Meslek Yüksekokulu Finans – Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Mehmet Uçar tarafında verilen çevrimiçi seminerde öğrenci ve velilere bireylerin finansal konularda bilgi sahibi olması ve bütçeleriyle ilgili doğru kararlar almasını temel alan ve sadece bireylere sağladığı katkıyla değil ülke ekonomisine sağladığı katkıyla da oldukça önemli bir yere sahip olan Finansal Okuryazarlık konusunda ve enflasyon , işsizlik gibi temel konularda bilgiler verildi.

Okul Müdürü Ahmet Doğan seminer sonunda söz alarak, kıymetli vaktini ayırarak etkinliğimize katılan, verdiği bilgiler ile bizi aydınlatan Öğretim Görevlisi Sayın Mehmet Uçar ‘a ve katılımcılara teşekkür etti.