Son Dakika
Gülşehir Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi’nden Öğrenci ve Velilerine ‘Finansal Okuryazarlık’ Semineri
Gülşehir Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi Çevrimiçi Ramazan Etkinlikleri ‘Finansal Okuryazarlık’ semineri ile devam etti.
Nevşehir 10.05.2021, 10:19
Ramazan ayında salgın ve kapanma dönemini fırsata çevirerek ‘Çevrimiçi Ramazan Etkinlikleri’ isimli bir dizi, çevrimiçi konser, rehberlik faaliyeti gibi etkinlikle öğrenci ve velileri ile buluşan Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi ,bugünkü düzenlenen etkinliğinde günümüzde önemi giderek artan ‘Finansal Okuryazarlık’ konusu ile öğrenci ve velileriyle buluştu.
Okul Müdürü Ahmet Doğan seminer sonunda söz alarak, kıymetli vaktini ayırarak etkinliğimize katılan, verdiği bilgiler ile bizi aydınlatan Öğretim Görevlisi Sayın Mehmet Uçar ‘a ve katılımcılara teşekkür etti.