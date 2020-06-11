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Gülşehir de Doğalgaz Çalışmaları Başladı

Gülşehir de 2020 yılı programına alınan doğal gaz hattı, Çalışanlar Mahallesi Galip Üner Caddesinde başladı.

Nevşehir 11.06.2020, 09:24
Gülşehir de Doğalgaz Çalışmaları Başladı
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Belediye Başkanı Fatih Çiftci’nin girişimleriyle yatırım programına ilaveler yapılarak İlçenin % 90’ının bitirilmesi planlanan çalışmaların Eylül Ayı’na kadar devam edeceği bildirildi.  Yüklenici firma tarafından yürütülen çalışmalarda ilk olarak ana hat, ardından parsel bağlantı hattı çekilecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, Gülşehir’in tamamına doğal gaz hattı çekilebilmesi için girişimlerde bulunduğunu, yıl sonu itibari ile ilçenin %90’ının doğalgazı kullanabileceğini belirtti.

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