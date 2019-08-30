Göreme Belediyesi Konser Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep'in tüm lezzetlerin ve kültürünün sergileneceği Gaziantep Şenlikleri Göreme otogar alanında 30.08.2019 (Cuma) günü başlayıp 1 Eylül pazar günü sona erecek olan ve gün içerisinde Gaziantep’in yöresel ürünlerinde açılacağı standlar halka açık olup tüm konserler ücretsiz halka açık olarak düzenlenecektir.

30 Ağustos Cuma günü saat 20:00’de Gaziantep Türküleri konseri ile birlikte başlayacak olan konserler 31 Ağustos cumartesi günü saat 20:00’de devam edecek olan Edip Bülbül ve Ender Balkır konseri ile gece taçlandırılacaktır. Programa Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin’de katılım sağlayacaktır.

Gece itibari ile tüm çalışmalarını sonlandıran göreme belediyesi 30 Ağustos cuma günü saat 12:00’de açılışı yapılacak olan stantların akabinde program tüm hızıyla devam edecektir. 3 gün boyunca sürecek olan konser ve etkinliklere tüm Kapadokya halkı davetlidir.