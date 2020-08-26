Gelişen Şehre Modern Altyapı

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce Nar Yolu Sokak’ta başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve başlamasının 1. Yıldönümünde startını verdiği altyapı hamlesi ile birlikte başlatılan çalışmalar çerçevesinde sokağa 700 metre kanalizasyon, bin 250 metre içme suyu ve 850 metre yağmursuyu hattı döşendi.

Toplam 2 bin 800 metre uzunluğunda alt yapı hattını yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede bölgeyi sağlam bir altyapıya kavuşturdu.

Nar Yolu Sokak’ta ilk kez yağmur suyu hattı döşeyerek bölgede sağanak yağışlardaki su baskını ve sel riskini ortadan kaldıran belediye ekiplerinin içme suyu hattındaki çalışmaları sırasında çıkarttıkları eski içme suyu boruları da gerçekleştirilen çalışmaların ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Çok sayıda konutun yer aldığı Nar Yolu Sokak’ta 30 yılı aşkın süredir kullanılan eski pik demir ve asbestli çimento borular yerine basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular döşeyen belediye ekipleri hattın abone bağlantılarını da yeniledi.

Tıpkı diğer bölgelerde olduğu gibi Nar Yolu Sokağı da Avrupa standartlarında bir altyapıya kavuşturduklarını ifade eden Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışmalar sırasında ortaya çıkan malzemeler ile yerine yerleştirilen malzemelerin günü kurtarmak için değil, geleceği inşa etmek için yatırım yaptıklarının en net örneği olduğunu söyledi.

İçme suyu şebeke hattından çıkartılan eski boruları sosyal medya hesaplarından “Neden mi altyapı, işte cevabı” notuyla paylaşan Arı, “Nar Yolu Sokak’ta çıkan eskimiş borular milyonlarca liralık yatırım yaparak niçin bu çalışmaları yaptığımızı ve bizim yerleştirdiğimiz borular ise insanımızın sağlığına ne denli değer verdiğimizi gözler önüne seriyor. Yaptığımız yatırımlar ile sağlık açısından büyük risk taşıyan içme suyu hatları, daha uzun ömürlü ve paslanma riski olmayan içme suyu borularıyla değiştirildi” diye konuştu.

Pandemi döneminde Türkiye’de birçok belediye yatırımlarını askıya alırken Nevşehir Belediyesi’nin altyapıya devasa bir bütçe ayırdığını vurgulayan Başkan Arı, altyapı problemi bulunan şehrin tüm bölgelerinde çalışma gerçekleştireceklerini söyledi.



