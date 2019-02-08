'Engellilerimizin sorunu hepimizin sorunu'

NEVŞEHİR(MHA) Beraberindeki İYİ Parti ve CHP’li parti yöneticileriyle birlikte GÖRBİR’i ziyaret eden İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özkan, derneğin çalışmalarıyla ilgili Başkan Erol Mutlu’dan bilgiler aldı.

Toplumun engellilere her konuda sahip çıkması gerektiğine değinen İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özkan, “Engelli insanlarımızın sorunları hepimizin sorunu. Onlara yerel yöneticilerin, toplumun her kesiminin sahip çıkması gerekiyor. Ancak bu şekilde engellilerimiz dezavantajlı olmaktan çıkarılabilir, topluma kazandırılabilirler” dedi.