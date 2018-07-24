Ekici ailesinin acı günü

Hakkın rahmetine Nuri Yolaçar, Merkez Alibey camiinde, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kaldırım mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar, il özel idaresi genel sekreteri Süleyman Özgün, Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Özdemir, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yöneticileri ve gazeteciler katıldılar.

Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, başta Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tevfik Ekici, Ekici ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)