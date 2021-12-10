Derinkuyu’da bakkal hırsızları tutuklandı

NEVŞEHİR(KHA)- Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu’da bir bakkala giren S.D. ve B.Y. polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonrasında kısa sürede yakalandı. Hırsızlık şüphelileri tarafından bakkaldan çaldıkları belirlenen malzemelerin yanı sıra çakmak gazı, çakmak, telefon şarj aleti, telefon kulaklığı ve erkek parfümler ele geçirilerek bakkal sahibine teslim edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.D. ve B.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezevine gönderildi.