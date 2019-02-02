“Belediyenin borçlarını ödemekte öncelik israfı ve yolsuzluğu önlemektir”

NEVŞEHİR(MHA) Terzioğlu, “Belediyenin büyük borcu olmakla birlikte gelirleri de mevcuttur. Tamamen borç kapamaya yönelik bir yaklaşım halkın buhranını artırmaktan başka bir işe yaramaz. Bu konudaki temel anlayışım işten değil dişten artar ata sözüne uygun olarak israfı ve yolsuzluğu önlemektir. Ancak bu durum halkın desteği ile mümkündür. Fiiliyatta halk yolsuzluk yapanların destecisi iken yolsuzluk yapmayan bir kişi başkan seçilse bile halka rağmen yolsuzluğu önleyemez. Tekrar hatırlayacak olursak rad 11 “ Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez.” Öyle ise Gerçekten yolsuzluğu önlemek bu paraların hizmete kullanılmasını istiyor iseniz yolsuzluk yapmayan kişiyi fiilen de desteklemek zaruridir” dedi.