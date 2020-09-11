Belediye Ekiplerinin Asfalt Mesaisi Sürüyor

Nevşehir Belediyesi, sürdürdüğü asfalt çalışmaları ile birlikte vatandaşların takdirini toplarken, asfaltlanan birçok cadde ve sokak yeni görünümüyle konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlıyor.

Şehrin birçok noktasında ana arterlerin aynı sıra bağlantı yollarında ve ara sokaklarda da sıcak asfalt serimi gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Emek Mahallesi Nar Yolu Sokak ve buradaki bağlantı yollarında sıcak asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Belediye ekiplerinin altyapı ve üstyapı çalışmalarını sık sık yerinde denetleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, gittiği mahallelerde vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşıyor.

Mahallelerde gerçekleştirilen ve yapılacak çalışmalara ilişkin vatandaşlarla istişarelerde bulunarak görüşleri alan Başkan Arı, mahalle sakinlerinin taleplerini de dinliyor.

“Rabbim bizleri milletimize hizmet etmekten bir an dahi alıkoymasın.” diyen Arı, “Şehrimizin sadece ana arterlerinde değil ara sokaklarında da altyapı ve ulaşım problemi yaşanmaması için büyük çaba sarf ediyoruz. Bunları yaparken de belli bir plan doğrultusunda ilerliyoruz. Çalışma programımızda sorunlu olan tüm mahalleler var ve sırasıyla hepsine gireceğiz.” dedi.