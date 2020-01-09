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Belediye Ekipleri 7/24 Karla Mücadele Ediyor
Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, şehir merkezinde aralıklarla etkisini gösteren kar yağışında yolların sürekli açık tutulması ve kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Nevşehir 09.01.2020, 09:47
Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri kar yağışı dolayısıyla yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.
Ekipler ayrıca yaya kaldırımlarını da kardan temizleyerek yaya ulaşımının sağlıklı ve güvenli olmasını sağlıyor.
Çok sayıda personel ve iş makinesinden oluşan Karla Mücadele Ekibi, kar yağışının başladığı dün akşam saatlerinden bu yana çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
Bu arada vatandaşların karla mücadele konusunda talep ve önerilerini Nevşehir Belediyesi’nin 153 Alo Çağrı Merkezi ve 05378505050 nolu WhatsApp ihbar hattına bildirebilecekleri kaydedildi.