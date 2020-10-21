Belediye Başkanı Rasim Arı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı yayımladı
NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI, 21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI. ARI, “TOPLUMLARIN HABER ALMA HAKKINI ELDE ETMESİ İÇİN HER KOŞULDA CANLA BAŞLA ÇALIŞAN GAZETECİLERİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINI TAKDİR ETMEMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR.” DEDİ.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı. Arı, “Toplumların haber alma hakkını elde etmesi için her koşulda canla başla çalışan gazetecilerin özverili çalışmalarını takdir etmemek mümkün değildir.” dedi.
“ Kamu yararına yönelik hizmetler gerçekleştiren gazeteciler, yerelden genele sosyal, ekonomik, kültürel alanlardaki gelişime katkı sağlamak suretiyle ülkemizin gelişimine de doğrudan katkıda bulunmaktadırlar. Toplumun gözü kulağı, sesi olan; vatandaşlarımızın haber alma hakları adına fedakârlık içerisinde çalışan basın mensuplarımız aynı zamanda demokrasimizin ve ifade hürriyetinin vazgeçilmez bir unsurudur. Toplumların haber alma hakkını elde etmesi için her koşulda canla başla çalışan gazetecilerin özverili çalışmalarını takdir etmemek mümkün değil. Bu vesileyle, yoğun mesai ve fedakârlıklarla mesleğini en iyi şekilde yerine getiren başta Nevşehir’deki gazetecilerimiz olmak üzere ülkemizdeki bütün basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında kendilerine başarılar dilerim.”