Belediye Başkanı Arı’dan Öğrencilere Okul Hediyesi

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okullarında uyum eğitimine katılacak olan minik öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında 5-6 Eylül 2019 tarihleri arasında TRT Çocuk kanalının sevilen kahramanı Pırıl, öğrenciler ile buluşturacak. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın minik öğrencilere okul hediyesi olarak onlarla buluşacak olan Pırıl ve arkadaşları öğrencilerin okul heyecanına ortak olacak.
Hafta dolayısıyla bir diğer etkinlik ise Hukukçular Konağı bahçesinde gerçekleştirilecek. Türkiye Jokey Kulübü’nün, çocuk yaşta at sevgisini geliştirmek amacıyla 2014 yılında başlattığı ve yaklaşık 60.000’i aşkın çocuğun atlarla buluşmasını sağladığı “Pony Club Şehrinize Geliyor” sosyal sorumluluk projesi kapsamında 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde 16.00-19.00 saatleri arasında Zübeyde Hanım Caddesi Hukukçular Konağı otoparkında pony atlar ücretsiz olarak Nevşehirli çocuklarla buluşacak.