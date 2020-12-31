Belediye Başkanı Arı Vatandaşların Eleştirilerini Dinleyecek

Göreve geldiği ilk günden itibaren şeffaflığın sağladığı sosyal hesap verebilirlik ve erişilebilir karar alma anlayışı ile örnek bir yönetim sergileyen Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm Türkiye'ye örnek olacak hesap verilebilirlik ve şeffaf belediyecilik uygulamalarına bir yenisini daha ekliyor.

‘Eleştiri Meclisi’ adı altında yeni bir proje başlatan Arı, bu kapsamda belirli aralıkla düzenleyeceği toplantılarda toplumun her kesiminden vatandaşların eleştirilerini dinleyerek sorularını cevaplandıracak.

İlki 31 Aralık Perşembe günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan meclisin başlama saati 14.00 olarak açıklandı.

Nevşehir Belediyesi’nin web tv kanalı olan tvnev’in ve Başkan Arı’nın sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak ve saat 15.00’a kadar sürecek olan programa Nevşehir Belediyesi ve kendisi hakkında eleştirisi olan vatandaşları davet eden Arı, “Birbirimizi tanımamak en büyük önyargı sebebidir. Belediyemizin çalışma sisteminden memnun olmayan, yaptığımız işlerin plansız olduğunu düşünen, ‘belediye başkanı ben olsam daha iyi yapardım’ diyen, ‘benim mahallemde çalışma yapılmıyor’ diyen, sosyal medya ve haberlerde gerekli açıklamaların yapılmadığına inanan, belediyemizi istediği düzeyde tanımayan ve tanımadı için de sevemeyen tüm kardeşlerimi görüşlerini dile getirmek için Eleştiri Meclisi’ne davet ediyorum. Lütfen gelin eleştirin ve doğruyu beraber bulalım.” dedi.