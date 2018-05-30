Başkan Yiğit’ten Kavak kasabasına iki yatırım daha

Kültürel ve sosyal donatı alanlarını arttıracak projeler kapsamında, Eğitim yatırımlarının yanında Sosyal alandaki projeleri de birer birer hayata geçiren Belediye Başkanı Celal Yiğit, İçerisinde Kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, Voleybol ve Basketbol sahası tesislerinin yer aldığı Kavak Belediyesi Spor Kompleksi yanına şimdide “Cami ve Kafetarya” yapılması için start verdiklerini söyledi.

Kasabada yol genişletme çalışmaları kapsamında dağları delen Belediye Başkanı Celal Yiğit hizmette sınır tanımıyor.

Belediye tarafından başlatılan çalışma ile birlikte spor kompleksi içine kafeterya ve yeni Caminin inşası da başladı.

Kasabada yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu, Emek Cami, Kavak Spor Kompleksi, Kavak Düğün Salonu derken Kavak Belediyesi Spor Tesisi ve Piknik Alanı Belediye Başkanımız Celal Yiğit’in kasabasına kazandırdığı eserlerden sadece bir kaçı.

Belediye Başkanı Celal Yiğit, Memleketimizin cennet köşesi Kavak Kasabamıza güzel hizmetler kazandırmak adına büyük çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda en son spor kompleksimiz yanına Cami ve kafeterya yapımı için start vermiş bulunuyoruz. Şimdiden kasaba halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. ” dedi.