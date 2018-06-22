Başkan Seçen, Belediye Personelleri İle Bir Araya Geldi

'CUMHURBAŞKANIMIZLA,GÜÇÜ MECLİS,GÜÇLÜ DEVLET,GÜÇLÜ MİLLET İÇİN DURMAK YOK YOLA DEVAM'

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 2004 yılından beri hep birlikte modern bir köy dedikleri Nevşehir’i daha yaşanılır müreffeh bir şehir haline getirme kararlılığı içerisinde çalıştıklarını belirterek, bundan sonra da aynı azim ve kararlılık içerisinde hizmetkârlığını yaptıkları hemşerilerine yönelik hizmetlerinin devam edeceğini söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’in ev sahipliğinde bugün mesai saati bitiminde Modern Pazar Yerinin altında bulunan salonda Nevşehir Belediye Personelleri ile AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz bir araya geldi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’ın yanı sıra AK Parti yöneticilerinin de katıldığı toplantının açılışında konuşan AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz,24 Haziran seçimlerinin Türkiye açısından oldukça önemli bir seçim olduğuna dikkat çekti.

BU MİLLETİN EVLATLARI SANDIKLARI PATLATARAK OYUNLARI SONA ERDİRECEK

Cumhur İttifakı karşısında oluşturulan ittifakın siyasi görüş, dünya görüşü ve yaşam felsefesi ile asla birbirleri ile uyumlu olmayan, sadece ve sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a düşmanlığı ön planda tutan 4 birbirine benzemez parti tarafından oluşturulduğunu ifade eden Açıkgöz şöyle konuştu: “Şer ittifakını oluşturan partilerin temsilcileri, sırtını terör örgütlerine dayadığını açıkça ifade eden ve 53 insanımızın vahşice öldürülmesinden sorumlu olan bir siyasi partinin eş başkan Selahattin Demirtaş’ı yattığı hapishanede ziyaret etmenin yanı sıra ona bir de özgürlük istiyorlar. FETÖ ağzı ile konuşan bunlar, 16 yıldan beri bu milletin hizmetkarlığını yapan bu ülkenin Cumhurbaşkanı, lideri ve ümmetin umudu sayın Recep Tayyip Erdoğan’a düşmanlıklarını da her daim dile getiriyorlar. Allah’ın izni ile aziz milletimizin evlatları , 24 Haziran tarihinde sandıkları patlatarak, ülkemiz için oynanan oyunlara son verecekler ve ülkemizi daha da ileri düzeylere ulaştırma çabası içerisine gireceklerdir. Allah yar ve yardımcımız olsun. “ dedi.

ŞEHRİMİZİN GELİŞMESİ İÇİN BUNDAN SONRADA ÇABALAR HARCAYACAĞIZ

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’ de, belediye personelleri ile bir araya gelmenin ortak sevinç ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Seçen, ‘Ailemin bir parçası’ olarak değerlendirdiği personeller ile 2004 yılından bugüne kadar bir çok hizmetin yerine getirilmesi yönünde çalışmalar yaptıklarını söyleyen Seçen şöyle konuştu : “ 2004 yılından beri sizin bir ağabeyiniz, bir büyüğünüz, bir kardeşiniz olarak hep birlikte bazılarının o dönemlerde modern bir köy olarak değerlendirdikleri Nevşehir’i yaşanabilir müreffeh bir şehir haline getirmek için ortak çaba harcadık. Allah hepinizden razı olsun.50 günlük bir belediye başkanıyım. Bundan sonraki süreçte de inşallah birlikte daha iyi işler yaparak, şehrimizin büyüme ve gelişmesine hep birlikte emekler vereceğiz. Bu kadim şehir sizlerin azim ve kararlılığı ile daha da ileri düzeylere ulaşacaklardır. Bu inanç içerisinde olduğunuza yürekten inanıyor, bu toplantımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. “ dedi.

YÜZYILLIK GELECEĞİMİZİ BELİRLEYECEĞİZ

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine de değinen Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, bugüne kadar bir çok seçimler yaşandığını ancak 24 Haziran seçimlerinin hepsinden önemli olduğunu ve geleceğin yüz yıllık Türkiye’sinin bu seçimlerle şekilleneceğini belirtti. Seçen “ 28 Haziran’da hepimiz oldukça önemli bir seçim için sandığa gideceğiz. Ülkemizin en az yüz yıllık geleceğinin şekilleneceği bir büyük seçim için önümüze sandık gelecek. Öyle inanıyorum ki aziz milletimiz üzerine düşeni yerine getirecek ve ülkemizin aydınlık yarınları için tercihlerini Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan yana, güçlü meclis, güçlü devlet ve güçlü millet inancı içerisinde de Milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti ile oylarını bütünleştirecektir. Böylelikle yıllar beri ülkemiz üzerine oynanan oyunlar Allah’ın izni ile sona edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, Güçlü Meclis, Güçlü Millet ve Güçlü Devlet için Durmak yok, yola devam. Onun için diyoruz ki Vakit Nevşehir Vakti, Vakit Türkiye Vakti.” şeklinde konuştu.

Mesai saati sonrasında düzenlenen toplantıya katılım sağladıkları için Nevşehir Belediyesi’nin tüm personellerine teşekkür eden Belediye Başkanı Seçen, işçileri toplantı salonundan tek tek tokalaşarak uğurladı.