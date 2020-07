Başkan Rasim Arı'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Mesajında, basının çağdaş dünyanın en temel insan haklarından olan haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olduğunu ifade eden Arı, basının, kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak; şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Arı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gazeteciler dünyanın her köşesinde haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılayan güzel haberleri bizlere iletmenin yanı sıra savaşlara, afetlere ve acılara tanık olan ve her türlü zorluğa rağmen büyük bir gayret ve özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışıyor. Şehrimiz için hayata geçirdiğimiz tüm hizmet ve faaliyetlerimizde de, basın mensuplarımız mesai mevhumu gözetmeksizin bizimle birlikte çalışıyor. Nevşehir’in gelişmesinde ve değişmesinde, halkımızın doğru habere ulaşmasında, kentin ihtiyaçlarının tespitinde bize yol göstermeleri nedeniyle kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Sesimizin tüm Türkiye’ye ve dünyaya ulaşmasını sağlayan, şehrimizi marka kent hedefine ulaşmasında önemli katkılar veren ve her zaman desteklerini hissettiğimiz değerli basın mensuplarımızın çalışmalarında başarılar diler, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ederim.” dedi.