Başkan Arı’dan AK Parti Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

Mesajında, AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001'in Türk demokrasi tarihinde çok önemli bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayan Arı, 18 yıl önce "Her Şey Türkiye İçin" diyerek yola çıkan AK Parti'nin, Türk siyasi hayatına yüksek değer kattığını belirtti.

Kuruluş amacı halka ve millete hizmet etmek olan AK Parti'nin milletin partisi olarak milletle büyüdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Arı, mesajında şunları kaydetti;

“Ülkemizin birçok alanda sıkıntılı bir döneminde kurulan AK Parti kurulduğu günden bu güne kendisini millete adamış kadrolarıyla ülkemizde hayal bile edilemeyen yeniliklere ve reformlara imzalar atmayı başarmıştır. Ülkemizin siyasi ve ekonomi alanlarında büyük sıkıntılar yaşadığı, ümitlerin karardığı bir dönemde AK Parti'nin kuruluşu ve iktidarıyla ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve ilerlemesi adına çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yola çıkan Ak kadrolar iç politikadan dış politikaya, eğitimden sağlığa, enerjiden tarıma, ulaşımdan turizme, ekonomiden toplumsal yaşama ve demokrasiden insan haklarına kadar her alanda devrim niteliğinde çok önemli projeleri hayata geçirmiştir. AK Parti mensupları olarak ilk günkü heyecan, azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Milletimiz ile omuz omuza hareket ederek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine inanç ve azimle yürümeyi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin emrinde, milletin hizmetkarı olma anlayışı ile gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tüm yol arkadaşlarına şahsım ve ülkem adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. “